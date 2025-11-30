Президент Казахстана поздравил Садыра Жапарова с проведением выборов в парламент Кыргызстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю успешного проведения досрочных выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Акорду, в своем обращении Токаев подчеркнул, что итоги этого важного политического события свидетельствуют о стабильном движении Кыргызстана к реализации стратегических задач развития.

"Парламентские выборы продемонстрировали всенародную поддержку вашего курса на строительство сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений как стратегических партнеров и союзников. Убежден, что, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения и выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты", - говорится в поздравлении казахского президента.

Президент Токаев также пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной работе на благо братского кыргызского народа.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша проходят 30 ноября 2025 года после распуска предыдущего парламента в сентябре. Голосование проводится на 2,492 избирательных участках по всей территории Кыргызстана и на 100 зарубежных участках в 34 странах. Всего за 90 парламентских мест борятся 460 кандидатов, при этом каждый из 30 округов избирал по три депутата.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, явка избирателей составила 19% к 14:00 по местному времени. Для обеспечения прозрачности и справедливости выборов применялись автоматизированные системы голосования, а для поддержания порядка и предотвращения нарушений было привлечено более 14,000 сотрудников правоохранительных органов.