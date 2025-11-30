Нетаньяху попросил президентское помилование

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по подозрению в коррупции, через своего адвоката направил президенту страны Ицхаку Герцогу запрос о помиловании.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на канцелярию главы государства сообщило The Times of Israel.

Запрос состоит из двух документов: подробного письма за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письма, подписанного лично Нетаньяху. "Офис президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий серьезные последствия. Получив все необходимые мнения, президент ответственно и добросовестно рассмотрит запрос", - отметили в канцелярии.

Сообщается, что запрос поступил в юридический отдел офиса президента, откуда далее, согласно установленной процедуре, будет передан в департамент Министерства юстиции Израиля, занимающийся вопросами помилований. Уполномоченные чиновники Минюста должны будут дать свои заключения по этому случаю, после чего все они будут переданы обратно в юридический отдел канцелярии Герцога, который на основании этих заключений будет принимать окончательное решение.

Нетаньяху обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и во взяточничестве за продвижение проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху. 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) Трамп, обращаясь к президенту Израиля, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля.

Нетаньяху заявил, что не будет просить помилования по делу о коррупции, если это будет означать признание им своей вины.