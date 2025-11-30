Китай предупредил о падении обломков ракеты

Не сгоревшие в атмосфере обломки ракеты-носителя упадут в Южно-Китайском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление морской безопасности КНР.

Отмечается, что обломки ракеты-носителя упадут в воскресенье вечером. Название ракеты не уточняется.

В конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений.