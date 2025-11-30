https://news.day.az/world/1798869.html Китай предупредил о падении обломков ракеты Не сгоревшие в атмосфере обломки ракеты-носителя упадут в Южно-Китайском море. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление морской безопасности КНР. Отмечается, что обломки ракеты-носителя упадут в воскресенье вечером. Название ракеты не уточняется.
Китай предупредил о падении обломков ракеты
Не сгоревшие в атмосфере обломки ракеты-носителя упадут в Южно-Китайском море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление морской безопасности КНР.
Отмечается, что обломки ракеты-носителя упадут в воскресенье вечером. Название ракеты не уточняется.
В конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений.
