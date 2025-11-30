В Бразилии трагически погиб байкер

36-летний бразильский байкер Луррике Феррари погиб, врезавшись головой в рампу во время шоу Hot Wheels Epic Show в тематическом парке Beto Carrero World в муниципалитете Пенья.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.