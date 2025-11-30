Сократится ли число учителей из-за перехода на 8-часовой график?

В последние дни в Азербайджане активно обсуждается предложение о переходе учителей на полный восьмичасовой рабочий день, как у специалистов других сфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что модель "полного штатного учителя" должна укрепить ощущение педагога как полноценного сотрудника школы и стать новым этапом в организации учебного процесса и оценке профессиональной деятельности. Планируется охватить примерно 20 тысяч учителей.

При этом в обществе звучат как ожидания, так и опасения: повлияет ли такой режим на количество учителей и их готовность работать в школах?

Эксперт по образованию Эльчин Эфендиев заявил, что новый режим будет введён не для всех учителей. По его словам, сокращение числа педагогов возможно, но в основном среди тех, кто занимается репетиторством. Учителя, заинтересованные в работе в аудитории, продолжат деятельность в системе.

Он также отметил ожидаемое сокращение численности учеников в ближайшие годы из-за демографических факторов. Это может привести к уменьшению количества классов, сокращению отдельных учителей и оптимизационным мерам со стороны министерства. Сертификация педагогов также станет важным фактором.

Эксперт добавил, что в такой ситуации необходимо сократить количество мест в вузах, чтобы они соответствовали реальному спросу. По его словам, новый подход будет стимулировать возвращение мужчин-учителей в школы, повлечёт увеличение зарплат, улучшение учебной среды и расширение возможностей для качественного обучения. Подготовка к поступлению в вузы будет организована внутри школ штатными учителями и финансироваться государством, что положительно скажется на результатах учеников и педагогов.