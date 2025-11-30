Сегодня смартфон - это не просто средство связи, а полноценное хранилище конфиденциальной информации: переписок, фотографий, документов и данных банковских приложений. Именно поэтому мобильные устройства часто становятся целью злоумышленников. Иногда достаточно одного необдуманного клика, установки сомнительного приложения или перехода по фишинговой ссылке, чтобы предоставить посторонним доступ к своим данным.

Как передает Day.Az, несмотря на то что современные версии Android и iOS оснащены системами шифрования и двухфакторной аутентификацией, многие киберпреступники используют методы социальной инженерии - когда пользователь сам, неосознавая этого, передает свои данные.

Вредоносные программы на смартфонах сложно выявить так же быстро, как на компьютерах, однако определенные изменения в работе устройства могут указывать на вмешательство, отмечает SlashGear.

Неизвестные приложения и навязчивая реклама

Если на устройстве появляется приложение, которое вы не устанавливали, это повод заподозрить заражение. Особенно если оно загружено не из официального магазина.

Чаще всего смартфоны подвергаются атакам рекламного ПО или троянов: первое заваливает экран всплывающей рекламой и приносит злоумышленникам доход, второе же может использоваться для получения доступа к личным данным.

Снижение скорости работы устройства

Когда телефон начинает заметно тормозить, зависать или работать нестабильно, хотя фоновые программы закрыты, это может быть связано с активностью скрытого вредоносного ПО.

Быстрая разрядка аккумулятора и перегрев

Криптомайнеры, шпионские программы и другие вредоносные инструменты активно используют ресурсы смартфона. В результате батарея садится быстрее обычного, а телефон нагревается даже при минимальной нагрузке.

В таких случаях стоит проверить раздел "Настройки" - "Аккумулятор" и посмотреть, какие программы потребляют больше всего энергии. Незнакомые элементы в списке или чрезмерные показатели - повод для проверки.

Резкое увеличение расхода мобильного трафика

Необъяснимо высокий расход мобильного интернета может указывать на то, что устройство отправляет данные на сторонний сервер без вашего ведома.

Подозрительные сообщения и попытки входа

Фишинговые атаки остаются одним из самых результативных методов обмана. Под видом официальных уведомлений пользователям могут поступать ссылки, формы или SMS. Получение одноразовых кодов подтверждения, которые вы не запрашивали, - тревожный признак попытки взлома.