В Баку проходит конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции принимают участие представители Министерства здравоохранения, Центра по борьбе со СПИДом, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и депутаты.

Ожидаются выступления заместителя министра здравоохранения Надира Зейналова, начальника отдела профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараевой, директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фамиля Мамедова, заместителя директора Центра по борьбе со СПИДом Гюнеш Джафаровой, а также членов Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

Новость обновляется