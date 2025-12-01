Определился победитель квалификации Гран-при Катара «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" стал победителем квалификации Гран-при Катара "Формулы-1", сохранив шансы на завоевание пятого подряд титула чемпиона мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для Ферстаппена победа стала седьмой в текущем сезоне. Второе место в гонке занял австралиец Оскар Пиастри из команды "Макларен", а третьим финишировал испанец Карлос Сайнс на "Уильямсе", впервые в сезоне поднявшийся на подиум. Лидер чемпионата британец Ландо Норрис финишировал четвертым.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

В октябре Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" одержал победу в квалификации к Гран-при США - девятнадцатому этапу чемпионата мира "Формулы-1", обеспечив себе первую стартовую позицию в основной гонке.

"Формула-1" - чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.