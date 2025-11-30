https://news.day.az/world/1798923.html Супруга вице-президента Ирана погибла в ДТП Жена вице-президента Ирана Исмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате ДТП на трассе Гармсар - Тегеран. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA. Согласно информации, женщина погибла на месте происшествия, а трое ее детей и отец жены вице-президента были доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи.
Супруга вице-президента Ирана погибла в ДТП
Жена вице-президента Ирана Исмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате ДТП на трассе Гармсар - Тегеран.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA.
Согласно информации, женщина погибла на месте происшествия, а трое ее детей и отец жены вице-президента были доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре