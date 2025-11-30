В Кыргызстане объявили предварительных лидеров на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана опубликовала предварительные результаты досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, состоявшихся 30 ноября.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на ЦИК, по предварительным подсчетам, лидирующие позиции занимают кандидаты в нескольких округах.

В округе №19 среди лидеров - Карим Ханджежа, Эркин Бийбосунов и Гульжан Сатиева. В округе №20 впереди - Абдылдабек Эгембердиев, Медерабек Алиев и Эдита Тайгараева, а в округе №21 - Темирлан Айтиев, Сеидбек Атамбаев и Токтобүбү Ашымбаева. В других округах предварительными лидерами являются Куватбек Конгантиев и Жаныбек Абиров в округе №22, Дастан Бекешев и Болот Ибрагимов в округе №23, а также Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов и Жылдыз Таалайбек в округе №30.

ЦИК подчеркнула, что эти данные носят предварительный характер, так как еще продолжается подсчет голосов с 100 зарубежных участков. Наибольшая явка зафиксирована в округах №1, №10, №13 и №30, а ниже средних показателей - в некоторых районах Бишкека и Чуйской области.

Всего на 90 мест в Жогорку Кенеше претендовали 467 кандидатов, по три депутата избираются в каждом из 30 округов. В стране зарегистрировано более 4,29 миллиона избирателей. Окончательные результаты планируется объявить до 14 декабря.