Европа боится разрыва отношений с США

Европейские политики испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает El País.

В Европе усомнились, что не расположенный к ним благосклонно президент США Дональд Трамп будет и дальше поддерживать Киев. А в одиночку Евросоюз (ЕС) не потянет эту задачу. На этом фоне ЕС вынужден идти на компромиссы с США, указано в материале.

El País также назвал США "угрозой и противником" для Европы.