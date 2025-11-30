https://news.day.az/world/1798924.html Европа боится разрыва отношений с США Европейские политики испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США. Как передает Day.Az, об этом сообщает El País. В Европе усомнились, что не расположенный к ним благосклонно президент США Дональд Трамп будет и дальше поддерживать Киев. А в одиночку Евросоюз (ЕС) не потянет эту задачу.
Европейские политики испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает El País.
В Европе усомнились, что не расположенный к ним благосклонно президент США Дональд Трамп будет и дальше поддерживать Киев. А в одиночку Евросоюз (ЕС) не потянет эту задачу. На этом фоне ЕС вынужден идти на компромиссы с США, указано в материале.
El País также назвал США "угрозой и противником" для Европы.
