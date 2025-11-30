https://news.day.az/world/1798914.html В ОПЕК+ подтвердили договоренности по нефти Во Флориде начались переговоры между украинской и американской делегациями. Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
В ОПЕК+ подтвердили договоренности по нефти
Страны ОПЕК+ на встрече подтвердили действующие договоренности и сохранили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления по итогам министерской встречи ОПЕК+, размещенного на сайте ОПЕК.
Кроме того, делегаты согласовали механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц, на основе которого будут определяться базовые уровни добычи в 2027 году.
Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 7 июня 2026 года.
