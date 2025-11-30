Создана инъекция, блокирующая работу белка старения

Инъекция, блокирующая работу одного из ключевых "белков старения", позволила ученым из Стэнфордской медицинской школы полностью восстановить утраченный хрящ в суставах старых мышей и предотвратила развитие артроза после травм.

Работа опубликована в журнале Science.

Фермент 15-PGDH разрушает простагландин Е2 - молекулу, критически важную для регенерации различных тканей. При подавлении белка старения уровень простагландина повышается, что запускает каскад восстановительных процессов.

Ученые доказали, что в хряще старых мышей уровень 15-PGDH примерно вдвое выше, чем у молодых. После серии инъекций активность фермента снижалась, а коленный хрящ - истонченный и частично разрушенный - начинал заметно утолщаться. Причем речь идет не о грубом фиброзном, а о нормальном суставном хряще, обеспечивающем плавное движение сустава.

Аналогичный эффект получили при моделировании повреждений, напоминающих разрыв передней крестообразной связки у людей. Обычно такие травмы в долгосрочной перспективе приводят к артрозу примерно у половины пациентов.

Самым неожиданным открытием стала полная перестройка работы самих хондроцитов - клеток, которые формируют суставной хрящ. Они не превращались в стволовые клетки и не делились с ускоренной скоростью. Их "омоложение" происходило за счет изменения программы работы генов.

После лечения уменьшилась доля клеток, запускающих воспаление и разрушение хряща, снизилась активность клеток, формирующих неполноценный фиброзный хрящ и вдвое выросла популяция "здоровых" хондроцитов, производящих полноценный суставной хрящ. Ту же картину увидели в человеческих образцах, обработанных препаратом в лаборатории.

Сейчас препараты, блокирующие 15-PGDH, уже проходят клинические испытания как средство против возрастной мышечной слабости и показали безопасность в первой фазе. Ученые надеются запустить аналогичные испытания при заболеваниях суставов.

"Представьте, что хрящ можно не заменять металлом, а вырастить заново. Именно это мы впервые наблюдаем в лаборатории и на животных моделях", - отметили исследователи.