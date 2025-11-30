В Майами стартовали переговоры делегаций США и Украины

В Майами (США) начались переговоры между делегациями Украины и Соединённых Штатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Украинскую сторону на встречах представляет делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Американскую сторону представляют специальные представители Стив Уткофф и Джаред Кушнер, а также государственный секретарь Марко Рубио.