В Майами стартовали переговоры делегаций США и Украины

Украинскую сторону на встречах представляет делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Американскую сторону представляют специальные представители Стив Уткофф и Джаред Кушнер, а также государственный секретарь Марко Рубио.
