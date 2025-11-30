Назван фаворит матча между «Арсеналом» и «Челси»

Букмекеры назвали фаворита матча 13-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими "Арсеналом" и "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Sports.

Букмекеры посчитали, что победить должны "канониры". Коэффициент на их победу составляет 2,26. Победа "Челси" оценивается коэффициентом 3,50, а возможность ничьей - 3,30.

"Челси" не может одолеть "Арсенал" уже на протяжении семи матчей подряд. Последний раз "канониры" проигрывали "синим" в августе 2021 года со счетом 0:2. Если "Арсенал" удастся сохранить свою беспроигрышную серию, коэффициент на их непроигрыш составит 1,31.

Матч назначен на 30 ноября, начало игры - 19:30 по бакинскому времени.