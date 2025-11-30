https://news.day.az/unusual/1798902.html Полет над гигантскими ледяными трещинами Аляски - ВИДЕО Пилоты воздушной службы Аляски совершили полёт над гигантскими ледяными трещинами, образовавшимися в результате сезонных изменений и повышения температур. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время облёта были зафиксированы масштабные разломы, местами достигающие десятков метров в ширину.
