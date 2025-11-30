Папа Римский прибыл в Ливан

В воскресенье Папа Римский Лев XIV прибыл в столицу Ливана - Бейрут, начав трёхдневный визит в эту страну, расположенную в центре Ближнего Востока и потрясённую недавними конфликтами. Он надеется стать "посланником мира".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, целью визита Папы является поддержка христианского меньшинства, которое имеет глубокие исторические корни в Ливане.

Понтифик проведёт встречи с политическими лидерами и молодёжью, примет участие в межрелигиозном собрании и совершит мессу на побережье Бейрута в рамках второй части своего первого зарубежного визита после избрания в мае.