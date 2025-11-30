В Карабахе и Восточном Зангезуре растет число рабочих мест

За первые девять месяцев этого года в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура было открыто 2 560 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, это на 723 рабочих места или на 39.3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным отчета, за рассматриваемый период в Карабахе было создано 1 855 новых рабочих мест (рост на 58.4 процента), а в Восточном Зангезуре - 705 рабочих мест (рост на 5.9 процента).

В течение отчетного периода наибольшее количество новых рабочих мест в Карабахском экономическом районе пришлось на город Ханкенди - 516. В Восточном Зангезурском экономическом районе лидером стал Лачынский район - 312.

Представляем показатели по созданным рабочим местам в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура за январь-сентябрь 2025 года:

Карабахский экономический район

Всего: 1 855

Ханкенди - 516

Агджабединский район - 79

Агдамский район - 143

Агдеринский район - 32

Бардинский район - 281

Физулинский район - 135

Ходжалинский район - 80

Ходжавендский район - 43

Шушинский район - 46

Тертерский район - 500

Восточный Зангезурский экономический район

Всего: 705

Джебраильский район - 133

Кяльбаджарский район - 172

Губадлинский район - 45

Лачынский район - 312

Зангиланский район - 43

В целом за девять месяцев 2025 года в стране было открыто 77.7 тысячи рабочих мест. В этот период 91.4 процента созданных рабочих мест пришлось на негосударственный сектор. На долю Баку пришлось 75.9 процента новых рабочих мест, Нахичеванской Автономной Республики - 0.8 процента, остальных регионов - 23.3 процента, включая: Абшерон-Хызы - 7.2 процента, Куба-Хачмаз - 2.7 процента, Шеки-Закатала - 2.7 процента, Карабах - 2.4 процента, Гянджа-Дашкесан - 1.9 процента, Ширван-Сальян - 1.5 процента, Лянкяран-Астара - 1.2 процента, Восточный Зангезур - 0.9 процента, Центральный Аран - 0.9 процента, Газах-Товуз - 0.8 процента, Миль-Мугань - 0.6 процента, Нагорный Ширван - 0.5 процента.

Из общего числа открытых рабочих мест 9.1 процента пришлось на новые предприятия и организации, 89.8 процента - на действующие предприятия, 0.4 процента - на предприятия, возобновившие свою деятельность, и 0.7 процента - на другие направления.

При этом за девять месяцев 2025 года в стране было закрыто 8.2 тысячи рабочих мест. Из них 47.4 процента приходилось на негосударственный сектор. Закрытие рабочих мест было связано с прекращением деятельности предприятий и организаций (27.3 процента) и сокращениями на действующих предприятиях (72.7 процента).