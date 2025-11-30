https://news.day.az/world/1798918.html Рубио поделился ожиданиями от переговоров во Флориде Американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча делегаций США и Украины во Флориде позволит добиться "еще большего прогресса" в переговорах по урегулированию конфликта.
Рубио поделился ожиданиями от переговоров во Флориде
Американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча делегаций США и Украины во Флориде позволит добиться "еще большего прогресса" в переговорах по урегулированию конфликта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с журналистами перед началом переговоров он подчеркнул, что Вашингтон ожидает ощутимых результатов по итогам обсуждений.
