Рубио поделился ожиданиями от переговоров во Флориде

Американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча делегаций США и Украины во Флориде позволит добиться "еще большего прогресса" в переговорах по урегулированию конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с журналистами перед началом переговоров он подчеркнул, что Вашингтон ожидает ощутимых результатов по итогам обсуждений.