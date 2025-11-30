Microsoft признала эту ошибку в Windows 11

Корпорация Microsoft подтвердила наличие интерфейсной ошибки в предварительной сборке Windows 11 KB5064081, из-за которой на экране блокировки исчезает значок входа с помощью пароля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH).

Проблема затрагивает только пользователей, участвующих в программе предварительной оценки, и не связана с критическими сбоями безопасности. Как уточнили в службе поддержки, для ввода пароля достаточно кликнуть на пустую область, где должен находиться отсутствующий значок, после чего появится стандартное текстовое поле.

Это не первый случай, когда обновления Windows приводят к неожиданным последствиям. Месяцем ранее экстренный патч потребовался после сбоя, заблокировавшего работу клавиатуры и мыши в среде восстановления ОС. Параллельно компания NVIDIA выпустила срочное обновление драйверов для компенсации 50-процентного падения производительности в играх после установки сборок Windows 11 24H2 и 25H2.

Представители Microsoft заявили, что уже работают над устранением текущей проблемы и сообщат о результатах в ближайшее время.