На заседании «ОПЕК+» принят новый механизм оценки

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 40-м заседании министров стран - членов и не членов Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК), которое прошло в онлайн-формате.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщила Пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что на заседании Азербайджан поддержал принятое решение о сохранении суточной добычи сырой нефти на стабильном уровне до конца 2026 года, а также о механизме оценки максимально устойчивых производственных мощностей.

В ходе заседания были обсуждены ситуация на глобальном нефтяном рынке, уровни добычи и выполнение обязательств по компенсациям. Был утверждён механизм оценки Максимально Устойчивой Производственной Мощности (MSC), подготовленный Секретариатом ОПЕК и предназначенный для использования в качестве ориентировочного показателя при определении базовых уровней добычи нефти на 2027 год для стран - участниц Декларации о сотрудничестве.

Секретариату ОПЕК также поручено подготовить план по достижению целей Хартии о сотрудничестве, подписанной 2 июля 2019 года, и представить его на следующей встрече министров.

Договорено, что 41-е заседание министров стран - членов и не членов ОПЕК состоится 7 июня следующего года.