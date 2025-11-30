В Грузии неизвестный открыл огонь по людям, есть погибшие и раненые

В грузинском городе Кутаиси неизвестный открыл огонь по людям и скрылся с места происшествия.

Как передает Day.Az, в результате инцидента трое человек были ранены.

Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них скончался от полученных ранений.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания преступника.