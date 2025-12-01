https://news.day.az/world/1798944.html Раскрыта дата встречи Путина и Уиткоффа Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направится 1 декабря в Москву, с президентом России Владимиром Путиным он встретится 2 декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Уиткофф направится в Москву в понедельник ...
