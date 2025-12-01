Раскрыта дата встречи Путина и Уиткоффа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направится 1 декабря в Москву, с президентом России Владимиром Путиным он встретится 2 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Уиткофф направится в Москву в понедельник ... переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник", - заявил источник.

Сам президент США Дональд Трамп отмечал, что его спецпосланник встретится с российским лидером "когда-то на неделе".