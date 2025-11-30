Ненефтяной экспорт Азербайджана набирает обороты

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Азербайджанские усилия по изменению экономического профиля становятся все более заметными, поскольку страна продолжает снижать зависимость от нефтегазовых доходов и укреплять позиции ненефтяных секторов. За последнее десятилетие диверсификация превратилась из политической цели в измеримую экономическую тенденцию, подкрепленную государственными стимулами, инфраструктурными инвестициями и более широкими институциональными реформами. Последние показатели экспорта свидетельствуют о том, что этот процесс набирает обороты.

Согласно ноябрьскому выпуску "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, ненефтяной экспорт Азербайджана достиг 2.99 миллиарда долларов США в январе-октябре 2025 года, что отражает рост на 6.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост происходит несмотря на сложную ситуацию в мировой торговле, что говорит о повышении устойчивости и конкурентоспособности ненефтяного сектора экономики. Одним из самых заметных достижений стал резкий рост экспорта продовольственных товаров, увеличившийся почти на 20% до 962.1 миллиона долларов. Показатели сельского хозяйства стабильно улучшаются благодаря модернизированным производственным методам, совершенствованию логистики и растущему спросу на азербайджанскую продукцию на соседних рынках.

Структура роста экспорта также демонстрирует важные сдвиги. Экспорт сахара увеличился почти на 50%, фруктов и овощей - на 30%, продукции химической промышленности - более чем на 22%, а хлопковой пряжи - почти на 9%. Хотя алюминиевая продукция показала более умеренный рост, общий восходящий тренд отражает диверсификацию промышленного производства. Экспорт сельхозпродукции вырос на 27.5%, достигнув 769.7 миллиона долларов, а агропромышленный экспорт составил 260 миллионов долларов, доведя совокупный показатель до 1.03 миллиарда долларов. Расширяющаяся база сельскохозяйственной и агропромышленной продукции демонстрирует, что Азербайджан уверенно движется к более широкому набору как сырьевых, так и переработанных товаров.

Несмотря на диверсификацию, экспорт, связанный с добывающей промышленностью, продолжает играть значительную роль в ненефтяной экономике. Золото сохранило статус главного ненефтяного экспортного товара за первые десять месяцев года, обеспечив 276.8 миллиона долларов. На втором месте оказались томаты с показателем 159.8 миллиона долларов, а на третьем - карбамид, экспорт которого достиг 153 миллионов долларов. Только в октябре золото вновь стало лидером месячного ненефтяного экспорта, в то время как второе и третье места заняли соответственно финики и фундук. Сочетание сельскохозяйственной продукции и минерального сырья в числе главных экспортных позиций указывает на переходный этап, в котором традиционные сильные стороны сосуществуют с новыми направлениями.

География торговли осталась стабильной: Российская Федерация сохранила позицию крупнейшего рынка для азербайджанских ненефтяных товаров. Экспорт в Россию составил 968.9 миллиона долларов за десять месяцев, в то время как Турция импортировала азербайджанской продукции ненефтяного сектора на сумму 486.3 миллиона долларов. Далее следовали Швейцария, Грузия и Украина как крупные направления поставок. Эти устойчивые торговые связи подчеркивают роль Азербайджана в региональных торговых сетях и указывают на растущее значение транспортных коридоров, таких как Средний коридор, который все активнее формирует движение товаров между Европой и Азией.

Корпоративный состав экспортеров дополнительно подтверждает тенденцию диверсификации. Среди частных компаний ведущие позиции занимали предприятия, работающие в сферах добычи полезных ископаемых, хлопкоочистки, сахарного производства, сталеплавильной и алюминиевой промышленности, табачной отрасли, сельского хозяйства и производства строительных материалов. Их сильное присутствие свидетельствует о том, что частный сектор постепенно превращается в более технологически оснащенный и ориентированный на экспорт сегмент экономики. Государственные компании также сохранили активные позиции в ненефтяной торговле. Департамент маркетинга и экономических операций SOCAR возглавил список, за ним следовали дочерние структуры, работающие в сферах полимеров, золота, алюминия, сельского хозяйства и логистики, что отражает постепенное расширение деятельности государственных предприятий за пределы традиционных энергетических операций.

Особое значение имеет динамика высокотехнологичного экспорта Азербайджана. Космическое агентство Азербайджанской Республики (Azercosmos) экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 14.9 миллиона долларов США в 41 страну за первые десять месяцев года. Эти услуги составили 66% общего дохода агентства, что подчеркивает его растущее международное присутствие. Крупнейшими направлениями стали Великобритания и Люксембург, за ними следовали Швеция, Турция и Нигерия, что показывает укрепление интеграции азербайджанских высокотехнологичных возможностей в глобальные цифровые и коммуникационные рынки.

Все эти данные формируют образ ненефтяного сектора, который растет как в масштабе, так и в сложности. Рост в сельском хозяйстве, промышленности, добыче полезных ископаемых и высоких технологиях свидетельствует о том, что основы более диверсифицированной экономики постепенно укрепляются. Хотя Азербайджан продолжает балансировать между устоявшимися экспортными категориями и новыми отраслями, общая тенденция указывает на повышение экономической устойчивости, улучшение конкурентоспособности и постепенный переход к производству с более высокой добавленной стоимостью. По мере изменения глобальных экономических условий фокус Азербайджана на диверсификации обеспечит стране стабильность и гибкость, необходимые для преодоления будущих вызовов и поддержания долгосрочного развития.