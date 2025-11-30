Неуместная истерика: почему не удивительно происходящее с Али Керимли?

Автор: Акпер Гасанов

Это дело уже обсуждается и еще будет обсуждаться, как внутри Азербайджана, так и за его пределами. Уверен, что так называемые правозащитные организации, которые не стесняются требовать от Азербайджана освобождения бывших лидеров карабахской хунты, попытаются и на сей раз устроить хоровое пение, используя давно известные и изрядно поднадоевший репертуар.

Да, я сейчас говорю про ситуацию с задержаниями ряда лиц из стана "радикальной" оппозиции. Но, сразу отмечу, что тут важно отделить мух от котлет. Итак, начиная со вчерашнего дня в стане "радикалов" вопят о том, что "гребут всех подряд". Но уже сегодня пришли сообщения, которые выставили истерично вопящих в крайне нелепом свете.

В частности, задержанный накануне бывший глава Исполнительной власти Гедабекского района Салех Рустамов, сегодня был освобожден. Кроме того, один из лидеров азербайджанских "радикалов" Джамиль Гасанлы, который намеревался покинуть страну вместе с супругой, также уже отпущен на свободу. После того как дал показания по делу экс-главы Администрации Президента Рамиза Мехтиева.

Логично же все. Судите сами - Гасанлы с супругой собираются улететь в Дубай в то самое время, когда в стране расследуется дело Рамиза Мехтиева, в котором ряд СМИ называет его фигурантом.

Естественно, что к Джамиль-бею возникли вопросы. Особенно после того, как он попытался покинуть Азербайджан. Иди, потом, ищи его. Вот именно для этого правоохранительные органы наложили временное ограничение на его выезд из страны.

В итоге, как видим, все ограничилось беседой в следственном управлении Службы государственной безопасности. Кто там еще в этом деле фигурирует? Гюльтекин Гаджибейли, которая была депутатом ММ и даже членом азербайджанской делегации в ПАСЕ. Как она сама заявила, ее задержали правоохранительные органы Турции, где она находилась.

И снова - все логично. Есть же видеоматериалы, в которых эта барышня такие комплименты отвешивала Р.Мехтиеву, какие далеко не все люди из его ближайшего окружения озвучивали. Кроме того, и этот нюанс уместен для многих фигурантов этого дела, эта мадам как-то оказывалась в кресле депутата ММ. Как и Д. Гасанлы. И это в то самое время, когда оппозиционная пресса и иные лидеры оппозиции верещали на каждом шагу, что выборы в ММ "были сфальсифицированы".

Тут ведь получается нелепица и нестыковка. Или все иные "радикалы", хором и сольно, нагло врали. Или же Г.Гаджибейли и Д.Гасанлы чья-то мохнатая рука за уши протягивала в отечественный парламент. Вот, в том числе, для выяснения такого рода нестыковок и приглашаются все эти персонажи для задушевных бесед в соответствующие структуры. Ну не медали же им вручать, честное слово!

Напоследок же, обращу внимание на председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли и члена правления ПНФА Мамеда Ибрагима. Так дело было в воскресенье, им пока не предъявлены обвинения. Н они оба привлечены к следствию в статусе подозреваемых лиц. Так что уже в понедельник мы можем услышать сообщения о том, в чем их конкретно обвиняют.

И тут тоже все, на мой взгляд, логично. Пишу это как журналист, который критически оценивал деятельность А.Керимли еще в начале 2000-ых годов, публикуясь в журнале "Монитор" и в газете "Бакинские ведомости". Это я к тому, что необходимо кое о чем напомнить молодому поколению читателей. Например, про парламентские выборы 2000 года. По итогам которых А.Керимли и ряд иных членов ПНФА признали итоги выборов и преспокойно посещали заседания ММ.

В то самое время, когда партия "Мусават", АМИП и ряд иных "радикальных" партий отказались признавать итоги тех парламентских выборов. Так по чьему указанию Али-бей тогда выступил против всех иных "радикалов ? И еще. Али Керимли десятки лет официально нигде не работает. Я не могу себе позволить даже месяца простоя без работы - в семейном бюджете образуется дыра. Тогда кто же содержит Али-бея и его семью, учитывая то, что никакого бизнеса у них нет?

Я не обвиняю, а интересуюсь. Прекрасно понимая, что "если звезды зажигаются - значит это кому-то нужно". Вот и тут столько лет безработный А.Керимли безбедно живет, а ранее даже на митинги ходил, с флагами, с плакатами. Все это стоит денег. Кто их давал и дает? Может быть, что их давал Р.Мехтиев, отведя Али Керимли роль "троянского коня" в рядах "радикалов"? Я лично этому не удивлюсь.

Как не удивлюсь я и тому, что в данном деле всплывут и иные имена. Например, бывшего зампреда ПНФА Фуада Мустафаева, который давно живет в Турции. Журналисты и политики со стажем помнят, что именно Ф.Мустафаева ранее называли "кассиром" ПНФА. Потом, много лет назад, он красиво слинял. Но теперь. не удивлюсь, если и к нему возникнут вопросы. Так что, не стоит удивляться ничему. В конце концов в Азербайджане в свое время тюремные сроки получили и те, кого никак нельзя было назвать оппозиционерами - бывший глава МЭР Фархад Алиев и экс-глава Минздрава Али Инсанов. На фоне этих воспоминаний как-то даже забавно слышать удивления по поводу того, что "радикала" Али Керимли объявили обвиняемым.