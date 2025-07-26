"Минута славы" профессионального провокатора: ложь и манипуляции от Али Керимли

Автор: Акпер Гасанов

Журнал Newsweek подготовил объемную статью под заголовком "Путин теряет влияние в ближнем зарубежье".

Тема эта, действительно, очень актуальная и большая. Я и сам написал на сей счет ряд статей, дав несколько интервью несколько интервью украинским СМИ. В целом, высказавшихся по данному вопросу, в самых разных СМИ и самых разных стран - пруд пруди. Но никто из них не стал превращать рутинную, по большому счету, для любого журналиста и политика работу, в нечто особо важное для себя.

Иное дело многоразовый глава ПНФА Али Керимли. Через свою страницу в Facebook он радостно сообщил, что данный журнал не просто вспомнил о нем, но и представил как "лидера демократической оппозиции Азербайджана".

Сразу возник вопрос - кто так жестоко посмеялся над журналистами из Newsweek?! Ведь после прочтения данной статьи в состояние крайнего негодования могут прийти очень многие отечественные политики.

Тандем Иса Гамбар-Ариф Гаджилы, например. Или Джамиль Гасанли. Не говоря уже про Ильгара Мамедова и многих иных политиков, также претендующих на тот статус, который присвоил себе глава ПНФА. Они ведь не наделяли Али-бея этим статусом. Более того, они могут и вовсе счесть, что Керимли слишком много на себя берет. И, кстати, они будут правы. Потому, что нет никаких фактов, доказывающих соответствие Керимли данному статусу.

Почему я предполагаю, что данным статусом он сам себя и наградил? Потому, что знаю - по итогам интервью тому или иному зарубежному СМИ у респондента спрашивают - как вас лучше представить? Наверняка этот же вопрос задали и главе ПНФА. Ну он и не стал скромничать. Странно, правда, что Керимли не нарек себя "отцом всемирной демократии". На радостях по поводу того, что о нем вспомнили, Али-бей мог и не такое нагородить!

"Помните журнал Newsweek? Именно этот журнал в 1989 году назвал азербайджанцев "народом года", - написал предводитель ПНФА.

Но, сказав "а", он не сказал "б".

Да, Newsweek дал азербайджанскому народу тогда такую характеристику. За то, что наши граждане тогда активно выступали на Азадлыг Мейданы, требуя независимости Азербайджана. Но ежу, даже если он из рядов отечественной "радикальной оппозиции" должно быть понятно, что это была часть информационной политики тех, кто спал и видел распад СССР как победу коллективного Запада в "холодной войне"

Плевать они все хотели на чаяния и горести азербайджанского народа! На более позднем примере Украины и Грузии мы все увидели, как на Западе легко и просто штампуют "кумиров". продавая из общественности- местной и мировой. Что в итоге получили Грузия и Украина, коим рукоплескал коллективный Запад? Утрату большой части своих территорий. Запад все это предотвратить оказался не в состоянии.

В случае с Азербайджаном Запад не только не сумел предотвратить ввод советских войск в Баку в январе 1990 года. Запад не только смотрел со стороны за уничтожением "народа года", но и вручил в том же самом 1990 году Нобелевскую премию мира Михаилу Горбачеву, который отдал приказ уничтожать наш народ с особой жестокостью. Ясное дело, что Керимли не настолько интеллектуально одарен, чтобы понять откровенную глупость своего напоминания о прежней публикации журнала Newsweek.

Конкуренцию глупости в рассуждениях Али-бея составляет и его же лживость. Уже не в первый раз он пытается "найти ответ" на причину охлаждения азербайджано-российских отношений, выдвигая совершенно лживые версии. То он связывает это с затягиванием российско-украинской войны, то со свержением режима Башара Асада в Сирии.

Реальность же состоит в том, что Азербайджан всегда выстраивал и выстраивает свои отношения с теми или иными государствами, исходя из собственных национальных интересов.

Именно так наша страна, возглавляемая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, одержала историческую победы в 44-дневной Отечественной Войне, а потом провела блестящую однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность. И это была победа далеко не только над Арменией.

Это была победа над мировым армянством, которое ангажировало огромное число политиков в самых разных странах мира. Это была победа над планами всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые мечтали видеть армяно-азербайджанский конфликт вечно "замороженным", чтобы иметь механизмы давления на Баку. И, кстати, это была и победа над трусливыми и лживыми лидерами отечественной "радикальной" оппозиции.

Да, никто и никогда не забудет, что Али Керимли был в числе тех "радикалов", которые перед 44-дневной войной играли роль демотиваторов, сея в азербайджанском народе пораженческие настроения. Он утверждал, что у азербайджанской армии нет сил и способностей одержать победу над Арменией. Одного этого факта достаточно, чтобы понять, что Али Керимли является тем, кто страшно далек от азербайджанского народа.

А ведь таких фактов было еще очень много. В частности, Керили утверждал, что руководство Азербайджана не сумеет добиться вывода российских миротворцев, что сроком на пять лет, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению, несли службу в Карабахе. Как видим, россияне ушли оттуда раньше пятилетнего срока. И глава ПНФА даже не принес извинения за свою очередную примитивную ложь.

Он и сейчас лжет и манипулирует. Он "упор не видит" того, сколь жестко отстаивает руководство нашей страны национальные интересы Азербайджана. Он всего лишь исполняет роль, которую ему давно прописали те внешние силы, коим он подчиняется. К победам Азербайджана этот профессиональный провокатор, амбиции которого стократно превосходит его реальные возможности, не имеет никакого отношения. Как и к статусу, коим он сам себя нарек для пущей важности, давая интервью Newsweek.