5 лет со дня освобождения от оккупации Лачинского района Азербайджана

Прошло пять лет со дня освобождения Лачинского района Азербайджана от армянской оккупации.

Как сообщает Day.Az, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачинский район был очищен от вооруженных сил Армении и возвращен Азербайджану 1 декабря.

Отметим, что Лачин был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. Армянские оккупанты разрушили и разграбили сотни культурных и бытовых объектов, десятки населенных пунктов, сел и исторических памятников в районе.

В результате оккупации 63 341 гражданин Азербайджана был изгнан с родины, более 300 военнослужащих и мирных жителей были убиты и пропали без вести. На территории района подверглись оккупации 8950 зданий, в том числе 7 промышленных и строительных предприятий, 471 пункт обслуживания, 154 школы, сотни памятников истории и культуры.

Оккупация Лачина, имеющего важное геостратегическое положение, нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. Богатый природными ресурсами Лачинский район имеет целебные источники, такие как Туршсу, Галадераси, Аганус, Хирманлар, Тигиг, Турштигиг, Нуреддин, Нагдали, Гаджиханлы.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, на территории Лачинского района имеются 3 ртути (Нарзанлы, Чилгазчай, Сарибулаг) с общими запасами 1 124 тонны, Гочазский мраморный известняк, пригодный для производства облицовочного камня, с запасами 2 533 кубометров, 2 туфа (Агоглан, Ахмадли), пригодный для производства пиленого камня, 2 цветных декоративных камня, вулканический пепел и другие природные ресурсы.

Кроме того, также в Лачинском районе находятся Гарагольский государственный природный заповедник и Государственный природный заказник, заповедник общей площадью 240 га имеет растительность из 68 видов и 27 семейств. Редкие виды фауны, такие как косуля, козел, кабан, медведь, турач, куропатка, черный дрозд, населяли территорию Государственного заповедника, созданного в ноябре 1961 года для защиты и увеличения численности животных и птиц. При обследовании заповедника в 1989 году было зарегистрировано 96 горных козлов (безоаровых козлов), 360 кабанов, 320 косуль, 110 медведей, а также большое количество волков, барсуков, белок, фазанов и куропаток.

На протяжении 28 лет захватническая страна игнорировала нормы международного права и резолюции ООН о безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.

В результате контрнаступательной операции, начатой ​​27 сентября, Азербайджанская армия выполнила невыполненную Советом Безопасности ООН миссию и восстановила историческую справедливость, освободив наши земли, которые были оккупированы почти 30 лет.

Напомним, что до 9 ноября 2020 года от оккупации были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел. Город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбанд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, Губадлы город и 41 село области, Ходжалинский район 9 сел, город Шуша, 3 села Лачинского района, а также несколько стратегических высот в направлении Агдара и Муровдаг, а в Зангилане - Бартаз, Сигирт, Шукуратазские высоты и еще 5 безымянных высот также были освобождены от оккупации.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, Армении и России, Агдам был возвращен Азербайджану 20 ноября, Кяльбаджар - 25 ноября, а Лачин - 1 декабря.