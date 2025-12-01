Умеров заявил, что встреча с США прошла успешно

Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал встречу в США по урегулированию украинского кризиса успешной и продуктивной.

Как сообщает Day.Az, после переговоров Умеров и государственный секретарь США Марко Рубио провели пресс-конференцию.

"Эта встреча до настоящего момента была продуктивной и успешной. Надеюсь, мы сможем информировать вас о следующих этапах. Мы обсудили будущее Украины и все вопросы, важные для Украины и её народа", - сказал Умеров.

