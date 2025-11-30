Уиткофф встретится с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф завтра отправится в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Как передаёт Day.Az, он сообщил об этом журналистам.

Ожидается, что переговоры с президентом России состоятся во вторник, 2 декабря.