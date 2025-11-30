https://news.day.az/world/1798931.html

Уиткофф встретится с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф завтра отправится в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Как передаёт Day.Az, он сообщил об этом журналистам. Ожидается, что переговоры с президентом России состоятся во вторник, 2 декабря.