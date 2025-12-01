Сын Полада Бюльбюльоглу назначен дирижером
В Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова назначен новый дирижер.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.az, эту должность занял Муртуза Бюльбюль, внук народного артиста СССР Бюльбюля и сын народного артиста Полада Бюльбюльоглу.
Родившийся в 2001 году Муртуза Бюльбюль получил начальное музыкальное образование в Детской музыкальной школе имени Бетховена в Москве. В 2020 году он окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по специальности "Хоровое дирижирование". Затем под руководством Вячеслава Валеева с отличием завершил обучение на факультете оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории.
Отметим, что главным дирижером Государственного симфонического оркестра Азербайджана является Фуад Ибрагимов. Дирижерскую деятельность в коллективе также продолжает Мустафа Мехмандаров.
