Рубио о переговорах по Украине

Раунд переговоров между делегациями США и Украины во Флориде был продуктивным, однако остается довольно много работы для достижения итогового результата.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио.

"Остается очень много работы, но сегодня была весьма продуктивная и полезная сессия переговоров, полагаю, что был достигнут дополнительный прогресс", - сказал он.

По словам Рубио, США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.