https://news.day.az/tourism/1798943.html В США задержали и отменили более 8 тыс. рейсов Не менее 8 тыс. авиарейсов в США были отменены или задержаны в США на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных специализированного портала FlightAware. По его сведениям, были задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В США задержали и отменили более 8 тыс. рейсов
Не менее 8 тыс. авиарейсов в США были отменены или задержаны в США на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных специализированного портала FlightAware.
По его сведениям, были задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Метеорологи ранее предупреждали о наступлении снежной и холодной погоды в ряде американских штатов. Как отмечает телеканал CBS News, наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре