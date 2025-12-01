В США задержали и отменили более 8 тыс. рейсов

Не менее 8 тыс. авиарейсов в США были отменены или задержаны в США на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных специализированного портала FlightAware.

По его сведениям, были задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Метеорологи ранее предупреждали о наступлении снежной и холодной погоды в ряде американских штатов. Как отмечает телеканал CBS News, наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс).