Автор: Лейла Таривердиева

1 декабря Лачинский район был возвращен Азербайджану. Без единого выстрела. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вооруженные силы Армении были выведены из Лачинского района.

Лачинский район был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. Во время захвата района погибли 264 азербайджанца, 65 были взяты в заложники, 103 стали инвалидами. Шестерым лачинцам присвоено звание Национального героя Азербайджана. Около 70 тысяч вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах страны. В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США.

В ночь на 1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской Армии вошли в Лачинский район. В этот день Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу в связи с возвращением Лачинского района законным владельцам.

"Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района - Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский - возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида, - сказал глава государства. - Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. В первую очередь, мы вернем Лачин лачинцам".

1 декабря 2020 года Лачинский район был освобожден от оккупации, однако город Лачин и два села - Забух и Сус находились не под нашим контролем, потому что бывший Лачинский коридор проходил через эти населенные пункты. Город Лачин и села Сус и Забух полностью перешли под контроль Азербайджана 26 августа 2023 года. Этот день был официально объявлен в стране Днем города Лачин.

На встрече с лачинцами в День города Лачин в августе 2023 года Президент Ильхам Алиев напомнил о такой же довоенной встрече: "Помню, когда мне исполнилось 50 лет, я встретился с лачинцами в Карабахе, в Агджабединском районе Карабаха, в поселке Тахтакерпю, и сказал им: открылся новый городок для переселенцев, государство обеспечивает вас лучшими условиями, но после освобождения наших земель мы создадим для вас в Лачине еще более лучшие условия, так и случилось. Свое 50-летие я отметил в Агджабеди с лачинцами, 60-летие - в Шуше, на Джыдыр дюзю. И сегодня, в День города Лачин я вместе с вами участвую в этих праздничных мероприятиях. Это большое счастье, для меня, для вас, для каждого из нас. Мы переживаем счастливые дни и уверен, что наш народ отныне будет жить в условиях мира, спокойствия, будет строить и творить на своих родных землях. На примере Лачинского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана, видим возрождающиеся земли".

Возвращение города Лачин истинным хозяевам было одним из завершающих шагов в направлении полного искоренения сепаратизма на азербайджанской земле. Через несколько недель - 19-20 сентября 2023 года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на всех территориях страны.

Дорога к этой победе тоже пролегала через Лачин. И в прямом, и в переносном смысле. 23 апреля в 12:00 подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в начале дороги Лачин-Ханкенди - на суверенных территориях нашей страны - был установлен погранично-пропускной пункт. Сделано это было в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года. Так закончились надежды сепаратистов на сохранение под своим контролем Лачинской дороги. После этого шага полное освобождение Карабаха было уже только вопросом времени.

Лачинский район имеет богатое историческое прошлое. Памятники на его территории можно сравнить по своей значимости и неповторимости с Азыхской пещерой в Ходжавендском районе и Тагларской пещерой в Джебраилском районе, относящимися к I-II тысячелетию до нашей эры. В период армянской оккупации были разграблены и разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения, 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения и так далее. В число пострадавших от армянского варварства памятников входят албанский монастырь Агоглан, усыпальница Малика Аждара, мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Были разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Позднее экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был незаконно выставлен на аукционе Sotheby`s в Лондоне и продан за 80 тысяч долларов.

Один из самых известных памятников Лачина - храм Агоглан (INV № 310), албанский монастырь V-VI веков, расположенный на берегу реки Агоглан. После оккупации Лачинского района Арменией, храм подвергся арменизации, уникальному памятнику был нанесен непоправимый ущерб.

Лачинский район богат не только историей, но и природными ресурсами. В районе выявлены многочисленные проявления полезных ископаемых, включая месторождения золота и меди. На территории района имеются богатые месторождения ртути, известняка, мраморного известняка, агата. Здесь находятся источники лечебных минеральных вод: Туршсу, Галадереси, Хырманлар, Нагдалы и другие.

И, конечно, нельзя не сказать о великолепных природных ландшафтах Лачинского района, его богатом животном и растительном мире. Для охраны редких природных комплексов в 1961 году был создан Лачинский государственный заказник, расположенный на 20 гектарах, а в 1987 году был создан Гарагельский государственный заповедник на площади в 240 гектаров.

Сегодня богатства Лачина вновь служат процветанию этой земли. И так теперь будет всегда.