Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии «День города Лачин» на берегу реки Хакари

26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в организованном Министерством культуры и специальным представительством Президента в Лачинском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева праздничном мероприятии "День города Лачин", состоявшемся на берегу реки Хакари в городе Лачин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на мероприятии.

Затем состоялась концертная программа.

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