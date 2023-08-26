https://news.day.az/officialchronicle/1592646.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии «День города Лачин» на берегу реки Хакари
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии «День города Лачин» на берегу реки Хакари
26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в организованном Министерством культуры и специальным представительством Президента в Лачинском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева праздничном мероприятии "День города Лачин", состоявшемся на берегу реки Хакари в городе Лачин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на мероприятии.
Затем состоялась концертная программа.
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