SIPRI сообщил о рекордных доходах крупнейших производителей оружия в 2024 году

В 2024 году доходы 100 крупнейших в мире производителей вооружений составили рекордные $679 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в очередном докладе о мировой торговле оружием сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

В докладе отмечается, что на фоне боевых действий на Украине и в секторе Газа государства стремятся к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. В связи с этим резко увеличились глобальные доходы оружейных компаний. Так, в прошлом году доходы от продажи оружия достигли наивысшего уровня из когда-либо зафиксированных SIPRI, увеличившись на 5,9% и составив $679 млрд.

В частности, совокупная выручка от продажи оружия крупнейшими компаниями США выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд. Доходы от продажи вооружений увеличили 30 из 39 представленных в рейтинге американских производителей.

Из 26 европейских оружейных компаний, входящих в топ-100, 23 увеличили свои показатели. Их совокупные доходы увеличились на 13%, составив $151 млрд.