Минобороны предупредило население

С 1 по 5 декабря вблизи полигона "Пирекешкюль", а также на территории Агдеринского района запланировано проведение работ по уничтожению боеприпасов, срок службы которых истёк и которые более не пригодны для эксплуатации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, данные мероприятия проходят в плановом порядке.
В ведомстве подчеркнули, что громкие звуки, возможные в указанный период, не должны вызывать беспокойства у граждан: "Просим население сохранять спокойствие - поводов для тревоги нет".
