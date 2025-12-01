Минобороны предупредило население

С 1 по 5 декабря вблизи полигона "Пирекешкюль", а также на территории Агдеринского района запланировано проведение работ по уничтожению боеприпасов, срок службы которых истёк и которые более не пригодны для эксплуатации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, данные мероприятия проходят в плановом порядке.

В ведомстве подчеркнули, что громкие звуки, возможные в указанный период, не должны вызывать беспокойства у граждан: "Просим население сохранять спокойствие - поводов для тревоги нет".