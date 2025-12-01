Как Керимли, Гасанлы, и Гаджибейли вынесли себя на продажу: Политическая фарцовка

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Что общего между Али Керимли, Джамилем Гасанлы, Гюльтекин Гаджибейли и блогером Туралом Садыглы? У всех одна профессия - зарабатывать на хроническом кризисе собственного государства. И чем тяжелее страна платит за войну, геополитику и реформы, тем выше курс их личного политического бизнеса.

Сегодня эта свора снова всплыла на поверхность в сводках СГБ и турецкой полиции. Обыски, допросы, ограничение выезда, задержания в Стамбуле, возможная депортация, ордеры на арест блогеров за рубежом - это не случайные эпизоды. Это финал длинной истории, где фигура Рамиза Мехтиева и его "кремлевского письма" неожиданно подсвечивает истинную природу "радикальной оппозиции".

Факт, с которого все начинается: бывший руководитель Администрации Президента и экс-глава НАНА Рамиз Мехтиев официально привлечен к уголовной ответственности по трем особо тяжким статьям - 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем в крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 4 месяца.

Это не слухи и не политическая публицистика - это действующее уголовное дело, зарегистрированное, расследуемое и уже вышедшее в судебную плоскость.

В тот же контур неожиданно попадает "вечный" лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. Государственная служба безопасности проводит у него дома обыск - официально в рамках расследования по делу Рамиза Мехтиева. В доме, по сообщениям медиа со ссылкой на следственные органы, обнаруживаются материалы, связанные с "Союзом миллиардеров", первоначальная, не опубликованная в медиа редакция письма Мехтиева и другие документы.

Чуть позже фиксируются уже не только обыск, но и расширение дела: заявляют, что Керимли подозревается в финансировании со стороны Мехтиева, а несколько его соратников задержаны.

Таким образом, то, что вчера преподносилось как романтическая легенда о "несгибаемой оппозиции", сегодня обретает сугубо приземленный контур - финансовые связи, политический проект, попытка изменить конфигурацию власти через кулуарные сценарии, а не через честную политическую конкуренцию.

За четверть века Али Керимли так и не сменил статус "лидера оппозиции", хотя страна пережила две Карабахские войны, энергетический рывок, интеграцию в тюркские форматы, масштабные инфраструктурные проекты. Зато стабильно присутствует другое - хроника его персональной политической выгодности для внешних игроков.

С одной стороны, международная "индустрия прав человека" годами рисует его как главного символа сопротивления "режиму". После митинга 19 октября 2019 для западной аудитории это подается как подтверждение "авторитарной природы режима".

В 2020 году фракция социалистов и демократов в Европарламенте прямо называет его "фактически находящимся под домашним арестом" и использует эту историю как аргумент для введения персональных санкций против азербайджанских чиновников.

Сам Керимли охотно вписывается в эту логику. В декабре 2024 года он публикует заявление ПНФА, где партия прямо призывает к "таргетированным санкциям" против должностных лиц Азербайджана под предлогом "политических арестов".

В переводе с НПО-новояза на нормальный политический язык это означает одно: лидер азербайджанской партии системно лоббирует внешнее давление и санкционные механизмы против своего же государства в условиях, когда вокруг Азербайджана идет острая борьба за транспортные коридоры, энергоресурсы и безопасность Южного Кавказа.

С другой стороны, последние события вскрывают куда менее романтичный пласт. Обнаруженные у него материалы по "Союзу миллиардеров" - структуре, созданной в России в 2012 году и известной как Союз азербайджанских организаций России (UAOR), - отсылают к эпохе "кремлевских проектов" в азербайджанской политике.

Эту структуру в свое время воспринимали как инструмент консолидации сверхбогатой азербайджанской диаспоры Москвы вокруг интересов Кремля и, частично, Баку. В экспертных докладах указывалось, что члены так называемого "Союза миллиардеров" - крупные бизнесмены, многие с тесными связями с российскими элитами.

Теперь же материалы о контактах с этим клубом оказываются в доме человека, который публично клеймит власть как "пророссийскую" и торгует образом непримиримого борца с авторитаризмом.

К этому добавляется еще одна линия - известное "кремлевское письмо" Мехтиева с идеей Государственного совета, перехода к парламентской республике и фактической перезагрузки архитектуры власти по согласованию с Москвой. Этот сценарий - с "надстроечным" органом над избранным президентом - обсуждался в лагере радикальной оппозиции давно; публичные утечки текста лишь зафиксировали давно известную схему.

Если соединить все вместе, возникает не мифическая "революционная оппозиция", а вполне циничный треугольник: старый аппаратный идеолог с уголовным делом за попытку захвата власти, "лидер оппозиции", в доме которого лежат его проекты и письма, и диаспорные финансовые сети, готовые финансировать любой сценарий, если он обещает им влияние.

Второй ключевой персонаж - Джамиль Гасанлы, глава так называемого Национального совета демократических сил. Старпер, который любит выступать в западных столицах с лекциями о демократии в Азербайджане, совсем не стесняется призывать к санкциям против собственной страны.

В 2019 году, находясь в США, он открыто предлагает "санкции против руководства Азербайджана" - об этом пишут как азербайджанские, так и международные медиа.

Его позиция проста: раз внутренний политический спрос на их повестку минимален, значит, надо создавать внешний спрос - через Вашингтон и Брюссель. В результате в дискуссии о правах человека в Азербайджане основным спикером для части западных структур становится человек, который открытым текстом просит ударить по экономике собственной страны.

На фоне этого особенно показателен эпизод с попыткой Гасанлы выехать в Дубай. 30 ноября он вместе с супругой пытается покинуть страну, но на погранконтроле узнает, что в отношении него введено временное ограничение на выезд. В тот же день его вызывают в СГБ в качестве свидетеля по делу Рамиза Мехтиева.

Сама по себе мера не уникальна - подобные ограничения применяются во многих государствах, когда человек фигурирует в громком уголовном процессе. Но в контексте многолетней деятельности Гасанлы картинка выглядит предельно прозрачной.

Человек, который возглавляет Национальный совет, напрямую ассоциированный с проектами "Миллиардлерлер Иттифагы", "Зиялылар форумы" и "Национальный совет" как элементами так называемой "кавказской весны" периода активизации российских и западных игр на Южном Кавказе, публично просит иностранные государства ударить санкциями по Азербайджану - одновременно становится свидетелем в деле о попытке захвата власти и государственной измене со стороны бывшего главы президентской администрации

Неужели это стандартный оппозиционер, а не элемент куда более сложной политтехнологической конструкции.

Гюльтекин Гаджибейли долгое время продавала западным структурам образ "современной азербайджанской либералки". Бывший депутат, член делегации в ПАСЕ, докладчик по миграции и правам беженцев, активный спикер на европейских площадках.

Парадокс в том, что именно она сегодня оказывается в центре турецкой истории, которая очень четко показывает: даже союзники и друзья Азербайджана устали от игр диаспорной и псевдооппозиционной публики.

Осенью она заявляет, что живет в Стамбуле по виду на жительство, выданному турецкими властями на два года. Но внезапно, в ночное время, в арендованную квартиру приходит полиция, ее задерживают и доставляют в отделение. Сама Гаджибейли предполагает, что речь может идти о депортации, и связывает это с делом Рамиза Мехтиева.

Турция - страна, которая вместе с Азербайджаном прошла через Вторую Карабахскую войну, разделила риски и ответственность, стала ключевым партнером по безопасности и логистике. Если Анкара готова депортировать оппозиционного активиста, представителя Национального совета, это сигнал не только личный. Это показатель того, как в турецко-азербайджанском стратегическом партнерстве оценивается деятельность людей, превращающих внутренние политические конфликты в сырье для внешнего давления.

И опять та же связка: Национальный совет, старые проекты Мехтиева и российской диаспоры, риторика санкций, мобилизация "международного сообщества" против Азербайджана - и в финале полицейская машина страны-союзника, которая больше не желает быть плацдармом для этих игр.

Что касается Турала Садыглы - то он воплощение новой волны политических мелкотравчатых фарцовшиков. Не партии, не митинги, не газеты. YouTube, TikTok, стримы, короткие видео, эмоциональные речи и постоянный баланс между пошлой "журналистикой" и откровенной пропагандой.

По данным самой платформы, канал Azad Soz на YouTube считает себя оппозиционным медиа-ресурсом, вещающим из эмиграции.

Международные организации фиксируют его как "блогера в изгнании" и "критика власти". Human Rights Watch и другие "правозащитные" структуры описывают историю его бегства из страны, давление на родственников, уголовные дела против его брата и других членов семьи.

"Azad Soz" уже давно перестал быть площадкой внутренней критики, где спорят о налогах, судах или социальной политике. Это конвейер радикализированных сюжетов, где Азербайджан системно представлен как "диктатура", "коррумпированная нефтяная монархия", "сателлит авторитарных центров", а единственный выход - постоянное давление извне. Параллельно Садыглы становится фигурантом уголовного дела в Азербайджане, против него и еще двух блогеров выносятся решения о привлечении к ответственности за клевету, призывы и прочие составы, в отношении него объявляется заочное юридическое преследование.

С точки зрения западных НПО - это "борец с режимом". С точки зрения азербайджанского общества - человек, который зарабатывает на максимально токсичном образе своей родины, обращенном к внешней аудитории, не знающей ни языка, ни контекста.

И именно его канал становится одной из ключевых медиаплощадок, на которой синхронизируются послания Керимли, Гасанлы, Гаджибейли и других фигур той же орбиты.

История с "Союзом миллиардеров" требует отдельного разбора. В 2012 году в России создается Союз азербайджанских организаций России - UAOR, который азербайджанские медиа быстро окрестили "Союзом миллиардеров" из-за состава участников - сверхбогатых азербайджанцев, живущих в России.

Однако в тени официальной повестки формируются более тонкие сценарии. В азербайджанских источниках уже после отставки Мехтиева появляются материалы, где прямо говорится об "анти-национальных механизмах сотрудничества", связывающих проекты "Союза миллиардеров" с "Форумом интеллигенции" и Национальным советом как внутренняя политическая оппозиция, а также попытки продавить через Кремль идею Государственного совета и перехода к иной модели власти в Азербайджане.

Новейший эпизод - обнаружение в доме Али Керимли материалов, касающихся именно "Союза миллиардеров" и проектного письма Мехтиева.

Абсолютно не обязательно, что речь идет о прямом "заговоре" в голливудском стиле. Куда логичнее смотреть на это как на сращивание старой советской аппаратной школы, привыкшей решать все через закрытую переписку с Кремлем, радикальной оппозиции, которая без внешних ресурсов давно превратилась бы в маргинальное меньшинство, и диаспорных денег, для которых нестабильность в родной стране - лучший способ сохранить свои рычаги влияния.

Модель проста. Одни пишут письма в Москву про Государственный совет и "гарантированный транзит", другие выходят на митинги и стучат в двери западных фондов, третьи дают деньги и крышу через благотворительные фонды и диаспорские организации. Публично все изображают непримиримую борьбу. По сути все завязаны на одном - на желании переписать правила игры в Баку без того, чтобы опираться на реальный мандат народа.

Именно они - основная "фокус-группа", по которой строится картина страны для западного обывателя. Люди, которые призывают к санкциям против собственного государства, годами получают гранты, премии и политическую поддержку от внешних структур теперь оказываются в орбите уголовного дела о попытке захвата власти и государственной измене со стороны бывшего "серого кардинала".

В результате возникает очень характерный диссонанс.

Для международных организаций это "защитники демократии". Для турецкой полиции - объект задержания с перспективой депортации. Для азербайджанских правоохранительных органов - свидетели и фигуранты дела, связаного с попыткой изменить конституционный строй в интересах конкретной аппаратной группы. Для миллионов граждан Азербайджана - люди, у которых язык запросто поворачивается просить иностранные государства ударить по собственной экономике.

Самый болезненный вопрос здесь даже не юридический, а моральный.

Где проходит граница между оппозицией и предательством

Критиковать власть - это нормальный элемент любой политической системы. Партии, СМИ, блогеры, которые требуют реформ, независимых судов, прозрачных выборов, - необходимый элемент устойчивости.

Но когда лидер партии и глава Национального совета просят санкций против своей страны; когда окопавшиеся на Западе медиа-площадки превращают Азербайджан в карикатурное пугало для западной публики; когда в доме "несгибаемого оппозиционера" лежат материалы "Союза миллиардеров" и проект письма человека, обвиняемого по статье о попытке захвата власти - это уже совсем другая история.

Она не про "демократию против авторитаризма". Она про людей, которые объективно работают на сценарии внешнего управления и внутренней дестабилизации. Про тех, кто давно перестал разговаривать с собственным обществом и говорит только с грантодателями, лоббистами и чужими разведками, прямо или косвенно заинтересованными в ослаблении азербайджанской государственности.

... Дело Рамиза Мехтиева еще только развивается. Али Керимли формально сохраняет статус блогера и лидера кучки троллей, Джамиль Гасанлы - "аксакала" той же гоп-кампании, Гюльтекин Гаджибейли - истеричной активистки, Турал Садыглы - якобы блогера в изгнании.

Юридические приговоры впереди. Но моральный приговор давно прозвучал - в тот момент, когда они выбрали не трудный путь работы с собственным народом, а легкий путь торговли интересов народа на внешнем рынке политических услуг.