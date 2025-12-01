Мэру Сеула предъявлено обвинение

Специальный прокурор Южной Кореи предъявил мэру Сеула О Се Хуну обвинение в нарушении законов о финансировании политических партий.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила в понедельник команда прокуроров.

О Се Хун обвиняется в проведении опроса общественного мнения через брокера и в том, что за опрос заплатило третье лицо, пишет Reuters.

Представитель крупной оппозиционной Партии народной власти (ПНП) Се Хун отверг обвинения, касающегося брокера, заявив, что расследование имеет политическую подоплеку.

"Это необоснованное, сфабрикованное обвинение, не подкрепленное ни единым весомым доказательством. Это обвинение обречено на оправдание", - заявил О в своем заявлении.

После того, как 3 декабря 2024 года было объявлено военное положение, началось расследование ряда уголовных дел в отношении свергнутого президента Юн Сок Ёля и его жены Ким Гон Хи, специальный прокурор расследует скандал, связанный с торговлей влиянием, в рамках которого пара обвиняется во вмешательстве в выборы с использованием посредника.

О Се Хун, занимавший пост мэра Сеула с 2006 по 2011 год и затем с 2021 года по настоящее время, считается потенциальным кандидатом на пост президента среди консерваторов Южной Кореи.