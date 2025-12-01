https://news.day.az/society/1798992.html Али Керимли предъявлено обвинение Лидеру партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли предъявлено обвинение.
Председателю Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанному Службой государственной безопасности, предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства), передает Day.Az.
