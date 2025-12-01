Стали известны последние детали по эпизоду с Али Керимли в «деле Рамиза Мехтиева»

В "деле Рамиза Мехтиева" стали известны последние детали по эпизоду, связанному с Али Керимли.

Как сообщает Day.Az, в ходе уголовного дела, возбужденного в связи с действиями Рамиза Мехтиева, направленными на насильственный захват государственной власти, к следствию были привлечены различные лица, в том числе Али Керимли.

Известно, что по делу в настоящее время допрашиваются разные лица.

Как следует из допросов, основные сомнительные сделки, сценарий которых был написан в России, начались именно в 2012-2013 годах.

В 2012 году близкий друг Рамиза Мехтиева - Аббас Аббасов, деятельность которого против Азербайджана неоднократно разоблачалась, но которого он всё же защищал, - создаёт в России "Союз азербайджанских организаций России", который все знали как "Союз миллиардеров".

Владелец компании IBRUS Рустам Ибрагимбеков (IB - Ибрагимбеков, RUS - Рустам) вместе с Аббасом Аббасовым становится членом Координационного совета "Союза миллиардеров". Сразу после этого Рустам Ибрагимбеков, в рамках своей миссии, создает с Али Керимли, Джамилем Гасанлы, Гюльтекин Гаджибейли "Национальный совет" с капиталом "Союза миллиардеров". Али Керимли же делает очередную серьёзную ошибку в своей жизни, превратив пришедшую в упадок ПНФА в инструмент "Национального совета", созданного проживающим в России Рустамом Ибрагимбековым.

Более глубокие доказательства всех этих известных событий были обнаружены после того, как всплыли шокирующие телефонные разговоры из дома Рамиза Мехтиева.

Интересен и тот факт, что указанный капитал в последующие годы также поступал в дом Али Керимли от имени ПНФА, часть этих средств предлагалась лицам, вовлечённым в беспорядки, и так далее.

Уже долгое время многих привлекает внимание тот факт, что непрерывные митинги Али Керимли прекратились сразу с уходом Рамиза Мехтиева с должности.

Согласно ранее распространившейся в прессе информации, во время обыска, проведённого в доме председателя ПНФА Али Керимли сотрудниками СГБ, были обнаружены материалы, связанные со связями с "Союзом миллиардеров", первый редактированный вариант письма, написанного Рамизом Мехтиевым и не опубликованного в СМИ, а также другие документы. Как известно, СГБ не занимается несерьёзными разговорами, не подтверждёнными фактами.

В ходе расследований также полностью подтвердился факт, что Гюльтекин Гаджибейли, не желавшая отставать от Али Керимли, тоже сумела получить свою "долю". Например, в виде объектов недвижимости в Баку и Горанбое. В 15-этажном здании по адресу: город Баку, Насиминский района, улица Диляры Алиевой, дом 251A, построенном ООО "NLT", владельцем которого является зять Рамиза Мехдиева Ильхам Алисафтар оглу Алиев, а законным представителем - его племянник Орхан Фикрет оглу Алиев, Гюльтекин Гаджибейли тайно были подарены 2 современные квартиры (в отремонтированном состоянии).

Одна из этих квартир оформлена на имя отца Гюльтекин Гаджибейли - Юниса Гаджиева. Речь идет о квартире №183 площадью 179,4 кв.м, расположенной по указанному адресу. В настоящее время Г.Гаджиев сдает эту квартиру в аренду за крупную сумму. И откуда у Г.Гаджибейли ежемесячные доходы?!

Другая квартира в 13-м этаже того же дома, подаренная "серым кардиналом" Г.Гаджибейли за ее "особые услуги", оформлена на имя сестры Г.Гаджибейли - Айтен Гаджиевой. Площадь квартиры составляет 178,18 кв.м, 4 комнаты, и в ней проживает сама Г.Гаджибейли. Указанное не опровергается ни Рамизом Мехтиевым и его семьей, ни Гюльтекин Гаджибейли и ее семьей.