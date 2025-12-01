Одна из сильнейших вспышек года зарегистрирована на поверхности Солнца

Утром 1 декабря на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его данным, она относится к высшему классу Х и достигла мощности Х1,95 балла, пик пришелся на 5 часов 49 минут по бакинскому времени.

Синоптик отметил, что по своей силе вспышка входит в пятерку самых значительных явлений на Солнце с начала этого года. При этом место ее формирования находится далеко от линии Солнце-Земля, поэтому вероятность попадания солнечного вещества на планету крайне мала.

Солнечная вспышка - взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Такие взрывы большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.