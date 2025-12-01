Творческий центр AI4ART экранизировал сказки с помощью искусственного интеллекта

Проект AI4ART (Искусственный интеллект во имя искусства) анимировал азербайджанские сказки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проект AI4ART реализуется в "Творческом Центре" при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Творческий центр - это место, где современная молодежь собирается для развития новых культурных навыков. Центр создан Министерством культуры в соответствии со стратегией социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы в рамках программы "Творческий Азербайджан". Формирование творческой и инновационной экосистемы является составной частью государственной политики, направленной на подготовку конкурентоспособных молодых кадров и ускорение цифровой трансформации. Поддерживая подобные инициативы, Министерство культуры способствует профессиональному развитию молодёжи и появлению проектов, создающих новую экономическую ценность.

Обучение в рамках AI4ART направлено на приобретение молодёжью новых профессиональных навыков. Участники получили теоретические знания и практические навыки применения технологий искусственного интеллекта в искусстве, дизайне, анимации, медиа и других творческих областях, а также в производстве цифрового контента. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта регулярное проведение подобных инициатив повышает конкурентоспособность азербайджанской творческой индустрии в региональном и глобальном масштабе.

В конце второго сезона обучающей программы AI4ART на Demo Day (выпускном дне) каждый участник представил свой проект. Двадцать проектов были оценены с точки зрения креативности, инновационности и практической направленности. Отличившиеся четыре проекта по анимационным трейлерам к азербайджанским сказкам получили "Сертификат отличия":

Лимитированная коллекция картин, созданная на основе концепции брендинга, разработанной с использованием искусственного интеллекта. Каждая картина обладает уникальным визуалом и через QR-код предоставляет переход к анимированной версии этого произведения. Первая серия была вдохновлена ​​мотивами азербайджанских ковров.

Айнура Велизаде, "Мультимодальное образование для детей"

Проект "Мультимодальное обучение для детей" представляет собой интерактивную образовательную модель, которая с помощью синтеза музыки, анимации, движений и визуальных образов поддерживает когнитивное и эмоциональное развитие детей раннего возраста.

Мирталиб Гасанов, "Два яблока"

Проект "Два яблока" направлен на повышение интереса к азербайджанским сказкам среди детей и молодежи. Проект представляет сказочные мотивы в современном ключе - в формате короткометражного фильма.

Вусал Абдуллазаде, "Когда рассеивается туман"

Проект "Когда рассеивается туман" - первый фильм в поэтической трилогии, описывающей этапы взаимоотношений человека с природой. Он символически передает эмоциональные изменения, которые ребенок переживает на лоне природы в течение дня.