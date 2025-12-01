В Турции отменяют сервисный сбор в ресторанах.

Как передает Day.Az, Министерство торговли Турции готовит новые правила, которые запрещают ресторанам, кафе и другим заведениям общепита взимать с клиентов обязательные платежи под видом сервисного сбора, платы за стол и других подобных взносов.

Ранее заведения могли требовать дополнительный сервисный сбор, если он был указан в меню. После введения новых изменений такая практика будет полностью прекращена.

Таким образом, посетители будут оплачивать только стоимость заказанных ими блюд и напитков. Заведения больше не смогут указывать в меню какие-либо отметки о сервисном или столовом сборе. Единственной возможной дополнительной оплатой останется чаевые - и то исключительно по желанию клиента.

Новые правила также повысят прозрачность цен. В меню будут указаны только цены на блюда и напитки, что позволит клиентам легче сравнивать заведения между собой.

В результате будет предотвращено введение потребителей в заблуждение и усилится конкурентная среда.