В Китае разработали геймерскую видеокарту для современных игр

Китайская компания Xiang Dixian представила на выставке ICCAD в Чэнду новую видеокарту Fuxi A0, созданную на базе графического ядра Imagination DXD. Ускоритель, изготовленный по пятинанометровому техпроцессу, позиционируется как первый массовый продукт с данной архитектурой, предлагающий поддержку трассировки лучей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает издание Wccftech.

Производитель заявляет, что новинка демонстрирует более чем двукратный прирост производительности в рендеринге по сравнению с предыдущим поколением. Во время выставки карта успешно запускала ресурсоемкие 3D-приложения, включая демонстрацию цифровых двойников, а также показала возможность работы с игрой Black Myth: Wukong. В демонстрационном режиме с активированным рейтрейсингом система выдавала в среднем 35 кадров в секунду (FPS).

Технические характеристики Fuxi A0 включают до 160 терафлопс вычислительной мощности и 12 ГБ видеопамяти. Карта выполнена в классическом двухслотовом дизайне с двумя вентиляторами. Параллельно компания анонсировала модель B0, которая дополнительно оснащается нейропроцессором с поддержкой формата FP8 и ориентирована на задачи искусственного интеллекта (ИИ).

Ожидается, что серийное производство графических ускорителей Fuxi начнется в ближайшее время, а их официальный выход на рынок запланирован на следующий год.