Внесены изменения в правила назначения пенсий

Внесены изменения в "Правила назначения, расчета, перерасчета, перевода из одного вида трудовой пенсии в другой и ее выплаты", утвержденные Кабинетом министров.

Как сообщает Day.Az, согласно изменениям, перерасчет трудовой пенсии для работающего пенсионера будет осуществляться с даты обращения, на основании пенсионного капитала, накопленного на его индивидуальном лицевом счете по страховой части на эту дату.

В отношении неработающего пенсионера перерасчет будет проводиться с даты, когда он перешел в категорию неработающих пенсионеров, но с выплатой не более чем за три года до даты обращения.

Так, перерасчет трудовой пенсии на основе заработной платы (государственного оклада) лиц, которым надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет выплачивались в размере 50 процентов либо были приостановлены, и которые освобождены от занимаемой должности, будет осуществляться на основании справки установленной формы, представленной соответствующим государственным органом.