В Азербайджане за счет ОМС будут финансироваться 8 из 14 госпрограмм

Азербайджан на протяжении многих лет тесно сотрудничает с ВОЗ и Глобальным фондом - ведущей мировой организацией в области борьбы со СПИДом, созданным в 2002 году. На протяжении многих лет Азербайджан служит примером для стран региона в этом направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, член Комитета по здравоохранению Солтан Мамедов выступая на конференции в Баку, посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Он отметил, что обязательное медицинское страхование успешно внедряется в нашей стране.

"Ежегодно во время отчётов в Милли Меджлисе мы стараемся обсуждать успехи и проблемы в сфере здравоохранения в рамках законодательства. Хочу отметить, что 8 из 14 государственных программ будут финансироваться в рамках обязательного медицинского страхования", - добавил депутат.