В настоящее время в мире со СПИДом борется 40 млн человек

В настоящее время во всем мире около 40 миллионов человек борются со СПИДом. По приблизительным оценкам, ежегодно от этого заболевания умирает 35-40 миллионов человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов в ходе выступления на конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"СПИД известен человечеству с 1980-х годов. В лечении и профилактике этого заболевания достигнуты значительные успехи. Сегодня существует эффективная терапия, которая позволяет снизить уровень вируса в иммунной системе и предотвращает развитие связанных с ним инфекций", - отметил Н. Зейналов.

Он добавил, что самая сложная ситуация со СПИДом наблюдается в странах Африки:

"В Азербайджане эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, но это не повод для самоуспокоенности. Полностью искоренить вирус невозможно. Хотя медицинские проблемы, связанные со СПИДом, в значительной мере решены, социальные проблемы - такие как стигма и дискриминация - остаются актуальными. Все ВИЧ-инфицированные сталкиваются с этим во всем мире".

Заместитель министра подчеркнул, что общество зачастую не принимает людей с ВИЧ: "Остальные люди сторонятся ВИЧ-инфицированных, и это создаёт определенные трудности. Верю, что в будущем будет разработана либо вакцина, либо более эффективное лечение".