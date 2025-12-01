Австрийские врачи сообщают о дефиците вакцин

По данным Австрийской медицинской ассоциации (ÖÄK), в настоящее время наблюдается нехватка доз для бесплатной вакцинации взрослых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на общественную телерадиокомпанию ORF, вице-президент ÖÄK Эдгар Вутшер заявил, что сейчас недоступны вакцины от гриппа, пневмококка и опоясывающего лишая. Он подчеркнул, что в этом году программа бесплатной вакцинации, "к сожалению, зашла в тупик".

По словам Вутшера, федеральное правительство просто не закупило или не заложило в бюджет достаточное количество вакцин. Кроме того, система онлайн-заказа вакцин крайне нестабильна и продолжает вызывать серьезное недовольство и дополнительную нагрузку на медиков.

Министерство здравоохранения сообщило о высоком спросе на новые бесплатные прививки от опоясывающего лишая и пневмококковой инфекции в начале ноября.