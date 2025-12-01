Можно ли попасть в бакинское метро без оплаты?

В системе оплаты метро обнаружена уязвимость, и в соцсетях распространяются утверждения о том, что через неё можно получать неограниченное количество бесплатных проходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, говорится, что в метро можно проходить по банковским картам безлимитно и без какой-либо оплаты.

Возможность этого объясняют ошибкой в кодировке системы при оплате через NFC. В комментариях также приводится множество мнений, подтверждающих это.

Так можно ли пройти по банковской карте без денег на счете?

Граждане утверждают, что при оплате через NFC, если на карте нет средств, система позволяет один или два бесплатных прохода.

IT-эксперты отмечают, что в любой системе могут быть уязвимости - ошибки и сбои в алгоритмах и кодировке. После создания любого программного комплекса в нем могут возникать сбои, и случаются ситуации, когда такими ошибками пытаются воспользоваться.

Эксперт уточнил, что если одной и той же картой несколько раз подряд совершается неуспешный платеж, система расценивает это как рискованное поведение. В результате и банк, и метрополитен могут заблокировать карту. В "Бакинском метрополитене" нет критического уровня кибербезопасностных уязвимостей - подобные случаи могут возникать лишь из-за неправильного понимания принципов работы системы.

По поводу ситуации в ЗАО "Бакинском метрополитене" XəzərXəbər сообщили, что при использовании NFC пассажиру действительно может быть предоставлен однократный проход даже при нулевом балансе карты. Однако если баланс не будет пополнен, система автоматически заблокирует возможность оплаты этой картой.

