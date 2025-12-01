Почти 1000 человек погибли из-за сильных наводнений и оползней в Индонезии

Более 500 человек погибли в Индонезии из-за сильных наводнений и оползней. Еще порядка 400 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на спасательные службы.

Бедствие началось с приходом редкого тропического циклона: селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, многие районы обесточены и лишены связи. Бедствие коснулось и острова Шри-Ланка: там погибли около 200 человек, свыше полумиллиона пострадали.